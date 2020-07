दैनिक भास्कर Jul 14, 2020, 09:23 PM IST

पूर्व हॉकी खिलाड़ी और भारतीय कप्तान संदीप सिंह की बायोपिक सूरमा का सीक्वल बनाया जाएगा। खुद संदीप सिंह ने ट्विटर पर इसकी जानकारी दी। संदीप ने ट्वीट किया कि सूरमा को मिले प्यार और उसकी सफलता के बाद अब संदीप सिंह का आगे का सफर शुरू होगा। उन्होंने फिल्म का नाम भी हिंट किया। संदीप ने लिखा- सिंह सूरमा की शुरुआत भाई और प्रोड्यूसर दीपक सिंह के साथ कर रहा हूं। आपके आशीर्वाद की दरकार है।

After the Success & love showered by all on Soorma now starting with The Onward Journey of Sandeep Singh as Singh Soorma with my Bro and Producer Deepak Singh. Seek Ur Blessings and support.