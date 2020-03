दैनिक भास्कर Mar 27, 2020, 03:14 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. कोरोनावायरस से बचने के लिए बॉलीवुड सेलेब्स कई दिनों से अपने अपने घरों में क्वारैंटाइन होकर समय बिता रहे हैं। सेलेब्स की लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं जिनमें कुछ फिल्में देखकर तो कुछ कुकिंग करके अपने बोरिंग दिन को एंटरटेनिंग बना रहे हैं। आइए देखते हैं कैसी है सेलेब्स की होम स्टे डायरी।

मां के साथ क्वालिटी टाइम बिता रही हैं प्रीति जिंटा

एक्ट्रेस प्रीति जिंटा 16 दिनों से बिना किसी से मिले घर पर ही हैं। कुछ दिनों पहले जहां प्रीति अपनी मां से चंपी करवाती दिख रही थीं वहीं अब उन्होंने नई रेसिपी सीखना शुरू कर दिया है। हाल ही में एक्ट्रेस ने एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें उन्होंने अपने हाथ से बनाया हुआ डोसा दिखाया है। पोस्ट में उन्होंने लिखा, 'आखिरकार मैंने डोसा बनाना सीख लिया है, 16 दिनों से ना ही हम किसी से मिले हैं ना ही बाहर गए हैं। मां के साथ समय बिताना और उनसे अपनी पसंदीदा रेसिपी सीखना काफी अच्छा है'।

फिल्में बनीं अर्जुन कपूर का सहारा

पानीपत एक्टर अर्जुन कपूर कई दिनों से अपने घर पर क्वारैंटाइन हैं। अर्जुन इन दिनों अपना ज्यादातर समय फिल्में देखकर गुजार रहे हैं। हाल ही में अर्जुन ने अपनी एक स्टोरी शेयर की है जिसमें वो रितिक रोशन की फिल्म 'सूपर 30' देख रहे हैं। अर्जुन ने घर में बंद अपने फैंस को भी ये फिल्म देखने का सुझाव दिया है। इससे पहले अर्जुन ने 5 फिल्मों का नाम बताया था जिन्हें 21 दिनों के लॉकडाउन में देखा जा सकता है।

अर्जुन कपूर की इंस्टा स्टोरी।

गौहर खान का दिखा अलग अंदाज

गौहर खान इन दिनों घर पर रहकर अपना समय बिता रही हैं। गौहर लॉकडाउन होने के बाद से ही रोज अपनी एक तस्वीर शेयर कर रही हैं। गुरुवार को गौहर ने अपनी एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, 'भरोसा रखो। सब अच्छा होने वाला है'। इसके अलावा शुक्रवार को गौहर ने अपनी पाउट सेल्फी शेयर की है।

मस्तीभरे अंदाज में अदा शर्मा दे रही हैं मैसेज

अदा शर्मा कभी घर का काम तो कभी पियानो बजाकर समय बिता रही हैं। हाल ही में 'कमांडो 3' एक्ट्रेस ने अपने फैंस को मजेदार वीडियो के जरिए एक जरुरी मैसेज दिया है। अदा वीडियो में फिल्टर इस्तेमाल करके अपने किरदार बदल रही हैं। इसमें उन्होंने बताया है कि घर में रहना क्यों जरुरी है।

बच्चों से दिलचस्प सवाल-जवाब कर रहे हैं करण जौहर

फिल्ममेकर करण जौहर इन दिनों अपने बच्चों की क्लास लगाते दिख रहे हैं। हाल ही में करण ने कुछ वीडियोज शेयर किए हैं जिनमें वो बच्चों से कोरोनावायरस से जुड़े सवाल जवाब करते दिख रहे हैं। उन्होंने बेटे यश से पूछा की कोरोनावायरस से बचने के लिए क्या कर रहे हो? इसपर यश ने मासूमियत ने जवाब देते हुए कहा कि वो खेल रहे हैं। इससे पहले भी करण ने दोनों बच्चों की मजेदार वीडियो शेयर की थी।