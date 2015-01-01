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हॉलीवुड चले ऋतिक:ऋतिक रोशन पकड़ने वाले हैं हॉलीवुड की राह, बड़े बजट की स्पाय थ्रिलर मूवी में आ सकते हैं नजर!

33 मिनट पहले
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बॉलीवुड में 20 साल पहले 'कहो ना प्यार है' से कदम रखने वाले ऋतिक रोशन भी अब हॉलीवुड की राह पकड़ने वाले हैं। अगर सब सही रहा तो वह एक स्पाय थ्रिलर फिल्म में नजर आ सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, ऋतिक ने इस फिल्म के लिए ऑडिशन भी दिया है।

कहा जा रहा है कि इस मल्टी मिलियन प्रोजेक्ट पर एक नामी-गिरामी प्रोडक्शन हाउस पैसा लगा रहा है। मिड-डे की रिपोर्ट की माने तो इस फिल्म को बनाने वाले प्रोडक्शन हाउस ने ऋतिक की टीम को मूवी में रोल और सीन की डिमांड की डिटेल दी थी जिसे ऋतिक को रिकॉर्ड करके भेजने के लिए कहा गया। ऋतिक ने दो हफ्ते पहले ऑडिशन भेज दिया था।

ऋतिक और प्रोडक्शन हाउस के बीच बातचीत भी प्रारंभिक स्टेज में है और अगर सब ठीक रहा तो ऋतिक 'कृष 4' की शूटिंग के बाद इस फिल्म से जुड़ सकते हैं। हालांकि, ऋतिक ने अभी इस बारे में कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है और वह चुप्पी साधे हुए हैं।

'वॉर' में दिखे थे ऋतिक

ऋतिक ने पिछले साल हॉलीवुड में हाथ आजमाने का मन बनाया था। उन्होंने अमेरिका की एजेंसी गर्श से हाथ मिलाया था जो कि एक्टर्स को हॉलीवुड में प्रोजेक्ट दिलाने में मदद करती हैं। ऋतिक की पिछली फिल्म की बात करें तो वह 2019 में आई 'वॉर' थी जिसमें उन्होंने जबरदस्त एक्शन सीन्स दिए थे। फिल्म में उनके अपोजिट वाणी कपूर थीं। इससे पहले वह 'सुपर 30' में नजर आए थे। इस फिल्म में उन्होंने गणितज्ञ आनंद कुमार की भूमिका अदा की थी।

ऋतिक से पहले कई सितारे हॉलीवुड में अपनी किस्मत आजमा चुके हैं। प्रियंका चोपड़ा ग्लोबल आइकॉन बन चुकी हैं। उन्होंने हॉलीवुड में अपनी तगड़ी पहचान बनाई है। वहीं, दीपिका पादुकोण भी 2017 में आई हॉलीवुड फिल्म XXX: द रिटर्न ऑफ़ जेंडर केज में दिखाई दे चुकी हैं।

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