Mar 27, 2020

बॉलीवुड डेस्क. बॉलीवुड सेलेब्स अपने-अपने तरीके से कोरोनावायरस के प्रति जागरूगता फैला रहे हैं और लोगों से घर में ही रहने की अपील कर रहे हैं। हालांकि, अभी भी कई लोग जो लॉकडाउन तोड़कर बाहर घूम रहे हैं। ऐसे लोगों से निपटने के लिए ऋतिक रोशन ने बच्चों का साथ मांगा है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसके कैप्शन में लिखा है, "बड़ो को जगाना है। मेरी ओर से एक संदेश अपने यंग फ्रेंड्स के लिए। इंडिया बनाम कोरोनावायरस की इस लड़ाई में आप उम्मीद और हीरो बन सकते हैं। घर में रहिए, जिंदगी बचाइए।"

