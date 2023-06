Hindi News

Hum Dil De Chuke Sanam Story; Aishwarya Salman Khan | Ajay Devgan Aamir Khan

करीना की डेब्यू फिल्म हो सकती थी: एक ‘हैलो’ से ऐश्वर्या को मिली हम दिल दे चुके सनम, सलमान थे क्लाइमैक्स से नाखुश

15 मिनट पहले लेखक: ईफत कुरैशी



18 जून 1999 को रिलीज हुई फिल्म हम दिल दे चुके सनम को रिलीज हुए आज पूरे 24 साल हो चुके हैं। संजय लीला भंसाली के निर्देशन में 16 करोड़ में बनी इस फिल्म ने 51 करोड़ रुपए कमाए थे। ये 1999 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म थी, जिसे 4 नेशनल अवॉर्ड से सम्मानित किया था। वहीं अलग-अलग कैटेगरी में इस फिल्म को करीब 52 अवॉर्ड मिले थे।

फिल्म में ऐश्वर्या राय, सलमान खान और अजय देवगन लीड रोल में थे, हालांकि ये फिल्म शुरुआत में करीना कपूर, शाहरुख खान के साथ बनने वाली थी। कई लोगों द्वारा ठुकराए जाने के बाद ये फिल्म इत्तेफाक से ऐश्वर्या राय को मिली, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो राजा हिंदुस्तानी ठुकरा चुकी थीं और आमिर ने जब उन्हें फिल्म के प्रीमियर में बुलाया तो वो इनकार नहीं कर सकीं।

आज फिल्म के 24 साल पूरे होने पर जानिए इस आइकॉनिक फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें-

अगर फिल्म का नाम होता हमने भी दिल दिया सनम

संजय लीला भंसाली ने इस फिल्म को शुरुआथ में हमने भी दिल दिया सनम टाइटल के साथ बनाना शुरू किया था। बीतते समय के साथ उन्होंने फिल्म का नाम बदलकर हम दिल दे चुके सनम कर लिया।

समीर की तरह संजय लीला आसमान देखकर करते थे अपने दिवंगत पिता से बात

हम दिल दे चुके सनम में फॉरेन रिटर्न समीर का रोल निभाने वाले सलमान खान कई सीन में आसमान की ओर देखकर अपने दिवंगत बाबा से बात करते हुए नजर आए हैं। दरअसल इन सीन की प्रेरणा खुद डायरेक्टर संजय लीला भंसाली हैं। वो भी अक्सर अपने दिवंगत पिता को याद कर आसमान देखकर उनसे बातें किया करते थे।

फिल्म के राजस्थान शूटिंग शेड्यूल में डायरेक्टर संजय लीला भंसाली के साथ सलमान खान।

कैसे बनना शुरू हुई फिल्म?

राइटर प्रताप करवत एक दिन संजय लीला भंसाली से मिलने पहुंचे और उन्हें अपनी स्क्रिप्ट सुनाई। कहानी और उसके दमदार किरदार सुनकर संजय लीला भंसाली तुरंत फिल्म बनाने के लिए राजी हो गए। कहानी के कुछ हिस्सों से वो खुश नहीं थे, ऐसे में उन्होंने आधी स्क्रिप्ट अपने मन-मुताबिक बदल दी। एक साल तक स्क्रिप्ट में काम करने के बाद संजय ने प्री-प्रोडक्शन शुरू किया और यहां से शुरू हुआ लोकेशन और कलाकारों की खोज का सिलसिला।

गाने आंखों की गुस्ताखियां माफ हो की शूटिंग की तैयारी करते हुए ऐश्वर्या, सलमान और संजय लीला भंसाली।

फिल्म में नंदिनी के घर के लिए कच्छ के मांडवी शहर से 20 किलोमीटर दूर स्थित विजय विलास पैलेस को चुना गया। इसके अलावा फिल्म की शूटिंग गुजरात-राजस्थान बॉर्डर की अलग-अलग जगहों पर हुई है। वहीं फिल्म का सेकेंड हाफ हंगरी के बुडापेस्ट में शूट हुआ है।

फिल्म की लोकेशन तो फाइनल हुई, लेकिन अब बात अटकने वाली थी कास्टिंग में। कास्टिंग के किस्से पढ़िए-

करीना थीं नंदिनी के रोल के लिए पहली पसंद

बात है 1995-96 के आसपास की जब रणधीर कपूर और बबीता की छोटी बेटी करीना कपूर फिल्मों में नहीं आई थीं। हालांकि हर कोई जानता था कि करीना फिल्मों में आने के लिए फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट से एक्टिंग सीख रही हैं। संजय लीला भंसाली अपनी 1996 में आई फिल्म खामोशीः द म्यूजिकल में करीना को कास्ट करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने इससे इनकार कर दिया।

जब करीना ने मना किया तो भंसाली ने सोचा कि क्यों न पिछली फिल्म 1942ः लव स्टोरी की हीरोइन मनीषा कोइराला को फिल्म में कास्ट कर लिया जाए। कास्टिंग पूरी करने से ठीक पहले संजय फिल्म राजा हिंदुस्तानी के प्रीमियर में पहुंचे और यहां कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने पहली नजर देखते ही मनीषा की जगह ऐश्वर्या को फिल्म में नंदिनी का रोल दे दिया।

ऐश्वर्या के साथ गाने झोंका हवा का की तैयारी करते हुए डायरेक्टर।

जानिए उस प्रीमियर में क्या हुआ-

ऐश्वर्या राय ने 1997 की तमिल फिल्म इरुवर से एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी, जिसके बाद उन्होंने फिल्म और प्यार हो गया से बॉलीवुड डेब्यू किया। ये दोनों ही फिल्में ऐश्वर्या को इंडस्ट्री में पहचान नहीं दिला पाई थीं। ऐश्वर्या ने मिस वर्ल्ड बनने से पहले आमिर खान के साथ पेप्सी का ऐड किया था। यहां हुई दोस्ती के बाद आमिर खान ने ऐश्वर्या राय को फिल्म राजा हिंदोस्तानी ऑफर की थी, लेकिन ऐश्वर्या ने पढ़ाई के लिए ये फिल्म ठुकरा दी थी। जब फिल्म राजा हिंदोस्तानी का प्रीमियर हुई तो आमिर खान ने ऐश्वर्या को भी इसमें इनवाइट किया। ऐश्वर्या पहले ही फिल्म ठुकरा चुकी थीं, ऐसे में प्रीमियर पर आने से इनकार कर वो किसी को नाराज नहीं करना चाहती थीं।

यही सोचकर वो प्रीमियर में पहुंच गईं और उनकी पहली बार डायरेक्टर संजय लीला भंसाली से मुलाकात हुई।

ऐश्वर्या ने संजय लीला भंसाली से हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया और कहा- Hi I Am Aishwarya Rai, I liked Your Movie Khamoshi. (हाय, मेरा नाम ऐश्वर्या राय है, मुझे आपकी फिल्म खामोशी बहुत पसंद आई)

संजय लीला भंसाली ने ऐश्वर्या की आंखें देखीं और देखते रह गए। जाहिर था आखिर ऐश्वर्या की गहरी आंखों पर किसकी नजर नहीं टिकी थी। फिर जब आवाज सुनी तो बात ही बन गई। उसी एक लम्हे में संजय लीला भंसाली ने ऐश्वर्या को अपनी फिल्म में नंदिनी के किरदार के लिए चुन लिया। ये फिल्म ऐश्वर्या के करियर के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुई थी।

अजय की जगह होते शाहरुख या आमिर

फिल्म में नंदिनी के पति वनराज के रोल के लिए सबसे पहले आमिर खान को अप्रोच किया गया था, लेकिन उन्होंने इसे करने से इनकार कर दिया। आगे ये फिल्म शाहरुख खान, संजय दत्त और अक्षय कुमार के पास गई, लेकिन हर किसी के पास फिल्म न करने के अपने कारण थे। आखिर में अजय देवगन ने ही फिल्म में वनराज का बेहतरीन रोल प्ले किया। इससे पहले तक अजय देवगन ज्यादातर फिल्मों में एक्शन करते हुए बतौर एक्शन हीरो स्थापित हो चुके थे, लेकिन इस फिल्म ने उन्हें वर्सेटाइल एक्टर के रूप में पहचान दिलाई।

शूटिंग ब्रेक के दौरान ली गई संजय लीला भंसाली और अजय देवगन की तस्वीर।

फिल्म की एंडिंग से नाखुश थे सलमान, चाहते थे पति को छोड़कर नंदिनी, समीर को मिले

फिल्म की स्क्रिप्ट के अनुसार फॉरेन रिटर्न समीर पंडित दरबार से संगीत की शिक्षा लेने उनके घर रहने आता है। यहां बीतते समय के साथ समीर को पंडित समीर की इकलौती बेटी नंदिनी से से प्यार हो जाता है। नंदिनी के पिता उसकी शादी वकील वनराज से तय कर देते हैं, जो कजिन अनु की शादी में नंदिनी को देखकर उसे पसंद करने लगा था। जैसे ही पंडित दरबार को दोनों के रिश्ते की खबर मिलती है तो वो समीर से गुरुदक्षिणा के रूप में उसे वापस लौटने को कहते हैं। नंदिनी की शादी, वनराज से हो जाती है, लेकिन वो इस शादी को कबूल नहीं करती।

राजस्थान में हुई शूटिंग की तस्वीर।

जब वनराज को नंदिनी औऱ समीर की कहानी पता चलती है तो वो दोनों को मिलाने के लिए नंदिनी को इटली ले जाता है। समीर को खोजते हुए नंदिनी को वनराज से प्यार हो जाता है। दोनों को समीर मिलता जरूर है, लेकिन नंदिनी उससे माफी मांगकर वनराज के पास लौट आती है।

जब सलमान ने फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ी तो वो इसके क्लाइमैक्स से नाखुश थे। सलमान ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर वो फिल्म लिखते तो इसका क्लाइमैक्स बिल्कुल अलग होता। नंदिनी फिर पति वनराज की जगह समीर को चुनती। उनका मानना है कि प्यार रीति-रिवाजों से काफी ऊपर है, लेकिन ट्रैडीशनल फिल्में बनने पर प्यार का महत्व नहीं रहता।

जख्मी पैर के साथ ऐश्वर्या की थी निंबुड़ा गाने की शूटिंग

फिल्म की शूटिंग के समय ऐश्वर्या राय के पैर पर झूमर गिरने से जोरदार चोट लगी थी। चोट लगने के बाद गाने निंबुड़ा की शूटिंग होनी थी। ऐश्वर्या कै पैर में सूजन थी, लेकिन उन्होंने बिना ब्रेक लिए चोट के साथ ही इस गाने की शूटिंग की थी। वहीं फिल्म के ओपनिंग सीन में भी ऐश्वर्या ने 35 डिग्री टेंपरेचर में तपते रेगिस्तान में नंगे पांव शूटिंग की थी।

श्रीदेवी के हाथों फिल्मफेयर अवॉर्ड लेने पहुंचीं ऐश्वर्या राय।

4 नेशनल अवॉर्ड, 9 फिल्मफेयर समेत मिले थे 52 अवॉर्ड

1999 की फिल्म को 4 नेशनल अवॉर्ड मिले थे। इस्माइल दरबार ने बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन, वैभवी मर्चेंट ने ढोली तारो गाने के लिए बेस्ट कोरियोग्राफी, कैमरामैन अनिल मेहता ने बेस्ट सिनेमैटोग्राफी और नितिन चंद्रवंशी ने बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन के लिए नेशनल अवॉर्ड हासिल किया था। इसे फिल्मफेयर की 12 कैटेगरी में नॉमिनेशन मिला था, जिसमें फिल्म ने 9 अवॉर्ड हासिल किए थे। इसमें बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर (संजय लीला भंसाली), बेस्ट एक्ट्रेस (ऐश्वर्या राय), बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर और आरडी बर्मन अवॉर्ड (इस्माइल दरबार), बैकग्राउंड स्कोर (अंजन बिस्वास), बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर (उदिन नारायण- चांद छुपा बादल में), बेस्ट कोरियोग्राफर (सरोज खान- निंबुड़ा सॉन्ग), बेस्ट आर्ट डायरेक्शन (नितिन चंद्रवरंशी) को मिला था।

इनके अलावा अगल-अलग अवॉर्ड की अलग-अलग कैटेगरी में फिल्म ने कुल 93 नॉमिनेशन में 52 अवॉर्ड जीते थे।

