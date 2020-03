दैनिक भास्कर Mar 27, 2020, 06:09 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. कोरोनावायरस के चलते इन दिनों सभी बॉलीवुड स्टार्स अपने अपने घरों में फैमिली के साथ समय बिता रहे हैं। ऐसे में ज्यादातर चैनल स्टार्स के लाइव इंटरव्यू ले रहे हैं। एक चैनल के लाइव इंटरव्यू में सैफ अली खान को बतौर स्पेशल गेस्ट लाइव वीडियो के जरिए जोड़ा गया था। मगर सैफ के इंटरव्यू के दौरान बेटे तैमूर अचानक ही पीछे से खेलने पहुंच गए और इस तरह उन्होंने पूरा इंटरव्यू हाईजैक कर लिया। ये पहली बार है जब तैमूर टीवी चैनल में लाइव नजर आए हैं।

25 मार्च के दिन टाइम्स नाउ के एक इंटरव्यू में सैफ अली खान को वीडियो कॉल के जरिए जोड़ा गया था। इस इंटरव्यू में सैफ दुनिया में कोरोनावायरस से चल रहे मौजूदा हालात पर बात कर रहे थे। सैफ घर में बैठ कर ही जवाब दे रहे थे कि तभी तैमूर पीछे से उनके साथ खेलने आ गए। तैमूर इस वीडियो में सैफ से खेलने की जिद करते दिख रहे हैं। सैफ ने एंकर के कहने पर तैमूर को भी फ्रेम में लिया था। अपनी क्यूट अदाओं से चर्चा में रहने वाले तैमूर सूपरहीरो हल्क का मास्क और ग्लव्स पहनकर की लाइव शो का हिस्सा बन गए।

#Live & #Exclusive | Watch: The SPECIAL GUEST Taimur joins his dad (Saif Ali Khan) wearing the Hulk mask and gloves on @thenewshour. He's loving the interview. | #21DayLakshmanRekha pic.twitter.com/zoN0nCPNiY