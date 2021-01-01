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बर्थ एनिवर्सरी:‘इंडियन आइडल सीजन 2’ का विनर बनकर बनाई थी पहचान, बीमारी ने 29 साल की उम्र में ले ली संदीप आचार्य की जान

एक घंटा पहले
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रियलिटी शो ‘इंडियन आइडल सीजन 2’ के विनर रहे सिंगर संदीप आचार्य की आज बर्थ एनिवर्सरी है। संदीप का जन्म 4 फरवरी, 1984 को राजस्थान के बीकानेर में जन्म हुआ था। अगर आज वो जिंदा होते तो अपना 36वां जन्मदिन मना रहे होते।

15 दिसंबर, 2013 को बीमारी के कारण उनका निधन हो गया था। उन्हें पीलिया हो गया था जिसके बाद पहले बीकानेर और फिर गुड़गांव के एक अस्पताल में उनका इलाज चला लेकिन संदीप को बचाया नहीं जा सका और 29 साल की उम्र में ही उनकी मौत हो गई।

स्कूल प्रतियोगिता में रहे थे रनर-अप

संदीप शुरू से ही पढ़ाई में तेज थे और साइंस से ग्रैजुएशन किया था। वो चार भाई-बहनों में सबसे छोटे थे। संदीप के सिंगिंग टैलेंट के बारे में उनके परिवार को नहीं पता था। पहली बार एक स्कूल कॉम्पिटीशन में हिस्सा लेने के बाद उनकी प्रतिभा सबके सामने आई।

बीकानेर के एक स्कूल में हुई सिंगिंग प्रतियोगिता में संदीप रनर-अप रहे। यहीं से उन्हें पहचान मिली और इसके बाद उन्होंने शहर में कई परफॉर्मेंस दी। देखते ही देखते वो शहर के स्टार बन गए थे। तभी 2006 में उन्हें इंडियन आइडल में हिस्सा लेने का मौका मिला और वो इसे जीतने में कामयाब रहे थे। तब संदीप की उम्र केवल 22 साल थी।

दिलचस्प बात ये है कि इसी सीज़न में नेहा कक्कड़ ने भी हिस्सा लिया था लेकिन वह तीसरे राउंड में ही बाहर हो गई थीं जबकि संदीप विनर साबित हुए थे। संदीप को प्राइज मनी के तौर पर एक कार और सोनी बीएमजी की तरफ से 1 करोड़ का सिंगिंग कॉन्ट्रैक्ट मिला था।

संदीप की फैमिली

चार भाई-बहनों में सबसे छोटे संदीप की 2012 में ही शादी हुई थी। उनकी पत्नी का नाम नम्रता आचार्य है। निधन से करीब 20 दिन पहले ही वो बेटी के पिता भी बने थे।

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