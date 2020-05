दैनिक भास्कर May 25, 2020, 04:29 PM IST

मुंबई. कंगना रनोट इन दिनों अपने मनाली स्थित लैविश बंगले में रहकर लॉकडाउन का पालन कर रही हैं। इस बीच मुंबई के पाली हिल स्थित उनके ऑफिस स्पेस कम स्टूडियो का इनसाइड वीडियो सामने आया है। इसी साल जनवरी में कंगना ने अपने प्रोडक्शन हाउस मणिकर्णिका फिल्म्स और नए ऑफिस का इनॉग्रेशन भी किया था।

The Latest issue of @Elledecor.

Behind the scenes with #KanganaRanaut.

See how the Bollywood Queen's crisp brief to #ShabnamGupta of #TheOrangeLane led to the making of this dreamy workplace of #ManikarnikaFilms. (1/2)#bts #coverstory #ElleDecor #WorkSpace pic.twitter.com/R2K4uXad3L