दैनिक भास्कर Mar 29, 2020, 11:17 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. देश में चल रहे लॉकडाउन में कई सेलेब्स का हिडन टैलेंट सामने आ रहा है। जिसे वे अपने सोशल मीडिया अकांउट्स पर शेयर भी कर रहे हैं। हाल ही में विराट कोहली अनुष्का शर्मा की एक पोस्ट वायरल हुई थी, जिसमें अनुष्का, विराट का हेयरकट करती दिख रही थीं। विरुष्का से इंस्पायर होकर एक्ट्रेस टिस्का चोपड़ा ने भी एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें वे पति संजय चोपड़ा के बाल काटती नजर आ रही हैं।

If cinemas don’t open anytime soon, am prepping for a #newcareer .. my first ‘client’ was found at home, he is also part of essential services, so didn’t charge for this time .. #SanjayChopra #QuarantineLife #21daylockdown #COVIDー19 #Stayhome #StaySafe #LockdownDiaries #GettingThrough21 #Making21Count

A post shared by Tisca Chopra (@tiscaofficial) on Mar 29, 2020 at 3:29am PDT