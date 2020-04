दैनिक भास्कर Apr 02, 2020, 06:08 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. दीपिका पादुकाेण ने एक बार फिर होम क्वारैंटाइन टाइम को फनी अंदाज में सेलिब्रेट किया है। इंडिया और इंडस्ट्री लॉक डाउन में दीपिका इंडियन कुकिंग सीख रही हैं। जिसके लिए उन्होंने पिछले दिनों कुछ मसालों और किचन के सामान की पर्चियां बनाकर रखीं थीं। इन्हीं में से एक पर्ची उन्होंने हसबैंड की भी बनाई, जिसे सोते हुए पति रणवीर के माथे पर चिपका कर उनकी फोटो खींच ली।

Season 1:Episode 7: & while I was at it...💁🏽‍♀️ @ranveersingh #wannabemariekondo #thinkitookittoofar 🤦🏽‍♀️ Productivity in the time of COVID-19!😷

