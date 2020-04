दैनिक भास्कर Apr 29, 2020, 01:22 PM IST

हैलो! भाईयों-बहनों, नमस्कार, मैं इरफान.. मैं आज आपके साथ हूं भी और नहीं भी... ये आखिरी शब्द थे इरफान की आवाज में। जिसे उन्होंने अपनी फिल्म अंग्रेजी मीडियम के प्रमोशन के लिए रिकॉर्ड किया था। लेकिन उन्होंने अपने संदेश में कहा था- मेरा इंतजार करना। इस इंतजार का अंत इस तरह होगा, ये शायद किसी ने नहीं सोचा था।

54 साल के इरफान ने मुंबई के कोकिलाबेन हॉस्पिटल में आखिरी सांस ली। इरफान का यह संदेश अंग्रेजी मीडियम के लिए प्रमोशन कर रहा था, जिसे 11 फरवरी को रिलीज किया गया था। इस फिल्म में वे एक मिठाई शॉप के ओनर बने थे।

Mr. Champak’s state of mind: Love from the inside, making sure to show it outside! 😍 #AngreziMedium now streaming on @DisneyplusHSVIP: https://t.co/z23Vlobb77#KareenaKapoorKhan @radhikamadan01 #DeepakDobriyal #DineshVijan #HomiAdajania #DimpleKapadia @RanvirShorey pic.twitter.com/SiWA2TK1OJ