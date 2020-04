दैनिक भास्कर Apr 01, 2020, 02:13 PM IST

bhopal. बॉलीवुड डेस्क. पूरे देश में लॉकडाउन होने से इन दिनों सभी सेलेब्स सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हो चुके हैं ऐसे में फैंस को अपने पसंदीदा सेलेब्स के छुपे हुए टैलेंट भी देखने को मिल रहे हैं। हाल ही में दृश्यम फिल्म एक्ट्रेस इशिता दत्त ने अपनी एक वीडियो शेयर की है जिसमें वो खूबसूरत केनवास बनाते हुए दिख रही हैं।

ऑनलाइन ली है पेंटिंग की प्रेरणा

इशिता दत्त एक बेहतरीन कलाकार हैं। हाल ही में उन्होंने इंस्टाग्राम पर पेंटिंग तैयार करते हुए एक वीडियो शेयर किया है। इसमें इशिता लिखती हैं, मेरी आत्मा के लिए खाना। इस पेंटिंग की प्रेरणा मैंने ऑनलाइन पेंटिंग से ली है। सिर्फ पेंटर को क्रेडिट देना चाहती हूं।

Food for my soul 🎨 ( inspired from a painting I saw online... just wanted to give credit to the painter ❤️)

