#BiggBoss ke ghar mein @rahulvaidya23 ne uthaya @jaankumarsanu pe nepotism ka fayda uthane ka ilzaam! Kya gharwalein honge unse sehmat?#BB14 tonight 10:30 PM only on #Colors.

Catch #BiggBoss14 before TV on @VootSelect. #BiggBoss2020 @BeingSalmanKhan pic.twitter.com/LMPo1fTHs5