पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

64 साल के हुए जग्गू दादा:फिल्म 'हीरो' के सुपरहिट होने के बाद भी चॉल में रहते थे जैकी श्रॉफ, टॉयलेट यूज करने के लिए लाइन में लगकर करते थे इंतजार

2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

जैकी श्रॉफ 64 साल के हो गए हैं। 1 फरवरी 1957 को साउथ मुंबई के ग्रांट रोड स्थित एक साधारण सी चॉल में जैकी का जन्म हुआ था। उनके पिता गुजराती थे, जबकि मां का मूल कजाकिस्तान का था। जैकी श्रॉफ का पूरा नाम जय किशन श्रॉफ है। फिल्मों में आने से पहले जैकी ने कुछ विज्ञापनों में काम किया था, लेकिन फिल्म 'हीरो' के बाद उनका सफर लगातार आगे बढ़ता गया और देखते ही देखते वो शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच गए।

खुद कमाते थे पॉकेट मनी

एक इंटरव्यू के दौरान जैकी श्रॉफ ने बताया था कि बचपन में फिल्म रिलीज और इलेक्शन का इंतजार किया करते थे। ताकि दोस्तों के साथ दीवारों पर पोस्टर्स चिपका सकें। दोपहर तक यह काम करने के बदले उन्हें चार आना मिला करता था।

जैकी ने यह भी बताया था कि एक्स्ट्रा इनकम के लिए वे 15 अगस्त और 26 जनवरी पर उन लोगों के बीच जाकर मूंगफली और चना बेचा करते थे, जो परेड और झंडा वंदन के लिए आते थे। पूरे सप्ताह वे इन पैसों को बचाते थे और रविवार को चंदू हलवाई के यहां से जलेबी खरीदकर खाते थे।

फिल्म हीरो ने बदली किस्मत

'शो मैन' सुभाई घई ने साल 1983 में फिल्म 'हीरो' बनाई। फिल्म में जिस हीरो ने जैकी का किरदार निभाया उसे अब हर कोई जैकी श्रॉफ के नाम से जानता है। फिल्म इंडस्ट्री का ये वो दौर था जब बड़े पर्दे पर अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र जैस सुपरस्टार का जादू चल रहा था।

ऐसे में सुभाष घई ने एक ऐसे हीरो पर दांव लगाया जो देखने में पूरी तरह टपोरी था, जिसके बोलने का स्टाइल मुंबइया था, जिसके चेहरे पर दाढ़ी और मूंछ भी थी। ये कह पाना मुश्किल था कि ये हीरो फिल्म को कितना कामयाब बना पाएगा लेकिन सुभाई घई ने उसे ‘जैकी’ के नाम से लॉन्च करते हुए ‘हीरो’ बना दी। कमाल तो तब हुआ जब फिल्म रिलीज होने के बाद सुपरहिट हुई और जैकी रातों-रात हीरो बन गए।

स्टार बनने के बाद भी चॉल में रहे जैकी

2016 में जैकी के बेटे टाइगर ने अपने पिता की स्ट्रगल के बारे में एक इंटरव्यू में कई सारी बातें शेयर की थीं। उन्होंने बताया था कि फिल्म 'हीरो' की जबरदस्त कामयाबी के बावजूद स्टार बन चुके उनके पिता पर स्टारडम का नशा कभी नहीं चढ़ा। वह चॉल में रहते थे और फिल्म रिलीज होने के पांच-छह साल बाद तक मुंबई के तीन बत्ती इलाके में मौजूद वालकेश्वर चॉल में ही रहे।

चॉल में पब्लिक बाथरूम होते हैं तो जैकी भी लाइन में लगकर टॉयलेट इस्तेमाल करने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते थे। उन्हें बस कभी-कभी स्टार होने का ये फायदा मिल जाता था कि लोग उन्हें लाइन में आगे लगने का मौका दे देते थे क्योंकि उन्हें शूटिंग पर जाना होता था। वह लोगों से गुजारिश कर लेते थे कि उन्हें बाथरूम जल्दी यूज करने दें, नहीं तो वो लेट हो जाएंगे।

इंडस्ट्री में हो चुके 38 साल

1983 में हीरो से अपना फिल्मी सफर शुरू करने वाले जैकी इंडस्ट्री में 38 साल बिता चुके हैं। इस दौरान उन्होंने तकरीबन 220 फिल्मों में काम किया है जिनमें 'कर्मा' ‘खलनायक’, ‘राम-लखन’, ‘सौदागर’, ‘बॉर्डर’, ‘रंगीला’ जैसी फिल्में शामिल हैं। जैकी को ‘बागी 3’, ‘भारत’ जैसी फिल्मों और ‘क्रिमिनल जस्टिस’ जैसी फिल्मों में देखा जा चुका है। अब वह ‘सूर्यवंशी’ और ‘राधे’ जैसी बड़ी फिल्मों में भी नज़र आएंगे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंपेट्रोल पर 2.5 रुपए और डीजल पर 4 रुपए एग्री सेस का प्रस्ताव, इंश्योरेंस सेक्टर में 74% तक FDI - बजट 2021 - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser