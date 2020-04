दैनिक भास्कर Apr 15, 2020, 03:09 PM IST

मुंबई. देश में लॉकडाउन जारी होने के पहले ही खुशी कपूर विदेश से वापस अपने घर आ चुकी हैं। घर पर बंद खुशी और जान्हवी काफी मजेदार तरह से क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। हाल ही में दोनों का एक टिक-टॉक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है जिसमें दोनों बहने कुछ मजेदार सवालों का जवाब दे रही हैं।

खुशी कपूर ने लॉकडाउन के बाद टिक-टॉक एप्प पर एंट्री मार ली है जहां उनकी वीडियोज को काफी पसंद किया जा रहा है। खुशी ने पहली बार जान्हवी के साथ कुछ वीडियोज शेयर किए हैं। जिनमें दोनों कौन सबसे ज्यादा स्टाइलिश है, किसकी शादी पहले होगी, कौन ज्यादा पैसे खर्च करता है जैसे कई सवालों के जवाब दे रही हैं।

जान्हवी से पहले खुशी की होगी शादी और बच्चे

दोनों ने एक दूसरे की तरफ इशारा करते हुए कई सवालों पर सहमति दिखाई है। वीडियो में बताया है कि जान्हवी सबसे ज्यादा पैसे खर्च करती हैं, खुशी जान्हवी से ज्यादा स्टाइलिश हैं और खुशी की शादी और बच्चे भी जान्हवी से पहले होंगे। इसके अलावा भी खुशी ने और एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो जान्हवी का मजाक उड़ाती दिख रही हैं।

Let’s pray for my sister, hopefully she learns how to put her finger down ##putafingerdown ##challenge