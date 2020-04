दैनिक भास्कर Apr 07, 2020, 03:31 PM IST

जान्हवी कपूर ने सोशल मीडिया पर एक फनी वीडियो शेयर किया है, जिसमें उनकी छोटी बहन खुशी उन्हें बाहर जाने से रोकने की कोशिश कर रही हैं। खुशी ने जान्हवी के हाथ को दांतों से दबाया हुआ है। वीडियो में जान्हवी इसमें कह रही हैं, "कुछ इस तरह मेरी बहन यह सुनिश्चित कर रही है कि मैं बाहर न जाऊं और उसके साथ वक्त बिताऊं। वह ऐसा ही करती है। मुझे जाने दो।" वीडियो में दोनों बहनों को मस्ती के मूड में देखा जा सकता है।

गौरतलब है कि खुशी न्यूयॉर्क से फिल्ममेकिंग का कोर्स कर रही हैं। उन्होंने पिछले साल ही वहां एडमिशन लिया है। कोरोनावायरस के संकट के चलते दुनियाभर के शिक्षण संस्थान फिलहाल बंद है। इस वजह से खुशी पिछले महीने ही मुंबई लौटी हैं।

पेंटिंग कर वक्त बिता रहीं जान्हवी

जान्हवी कपूर लॉकडाउन में पेंटिंग जैसी एक्टिविटीज के जरिए वक्त बिता रही हैं। कुछ दिनों पहले उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी एक फोटो शेयर की थी, जिसमें उन्हें अपनी कई तरह की पेंटिंग्स के साथ देखा जा सकता था। जान्हवी ने कैप्शन में लिखा था, "सेल्फ आइसोलेशन प्रोडक्टिविटी।"

Self isolation productivity 🌈🖼🍍 #ilovepineapple #stayhomestaysafe #fightcorona

