हर वर्ष यह पुरस्कार अंग्रेजी विकासवादी जीवविज्ञानी रिचर्ड डॉकिंस के नाम पर दिया जाता है

शबाना ने कहा- जब धर्मनिरपेक्षता खतरे में है, तो इस पुरस्कार की प्रासंगिकता बढ़ जाती है

दैनिक भास्कर Jun 07, 2020, 10:35 PM IST

मशहूर शायर और गीतकार जावेद अख्तर को प्रतिष्ठित रिचर्ड डॉकिन्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जावेद यह पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। यह पुरस्कार विश्व प्रसिद्ध अंग्रेजी विकासवादी जीवविज्ञानी रिचर्ड डॉकिंस के नाम पर दिया जाता है।

वर्ष 2003 से दिया जा रहा यह पुरस्कार विज्ञान, रिसर्च, शिक्षा या मनोरंजन के क्षेत्र के ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति को दिया जाता है, जो सार्वजनिक रूप से लॉजिकल होकर धर्मनिरपेक्षता की रक्षा के लिए प्रयास करता है।

अवार्ड के बारे में सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के बाद अख्तर की पत्नी और अभिनेत्री शबाना आज़मी ने कहा कि आज के समय में जब धर्मनिरपेक्षता खतरे में है तो इस पुरस्कार का महत्व और बढ़ जाता है।

आजमी ने एजेंसी को बताया, “मैं बहुत खुश हूं। मैं जानती हूं कि रिचर्ड डॉकिंस जावेद के लिए प्रेरणा देने वाले नायक की तरह रहे हैं। यह पुरस्कार इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि आज के समय में जब सभी धर्मों के धार्मिक कट्टरपंथी धर्मनिरपेक्षता पर हमले कर रहे हैं तो यह पुरस्कार इस मूल्य की रक्षा के लिए जावेद के प्रयासों को बताता है।”

@Javedakhtarjadu wins Richard Dawkins Award 2020 for critical thinking , holding religious dogma upto scrutiny,advancing human progress and humanist values. Awesome ❤️ https://t.co/tJy9CBDOzI — Azmi Shabana (@AzmiShabana) June 7, 2020

इरफान हबीब, नंदिता दास, अनिल कपूर और दिया मिर्जा ने ट्वीट कर जावेद अख्तर को इस पुरस्कार के लिए बधाई दी है।

Congratulations Javed sb for this prestigious Richard Dawkins Award. You are a strong voice in today’s shrinking space for critical thinking in religion, art, culture and politics.@Javedakhtarjadu — S lrfan Habib (@irfhabib) June 7, 2020

Javed Akhtar Saab has won the the prestigious Richard Dawkins Award 2020 for critical thinking, holding religious dogma upto scrutiny, advancing human progress and humanist values. He is the only Indian to have won this award! @Javedakhtarjadu Congratulations! You make us proud. — Dia Mirza (@deespeak) June 7, 2020