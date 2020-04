View this post on Instagram

#MeraBharatMahaan a poem of hope, courage, gratitude for India and the world... 🇮🇳💪🙏 #IndiaFightsCorona #StayHomeStaySafe #PMOIndia @milapzaveri @cmomaharashtra_ @pibindia @adityathackeray @mib_india @my_bmc @icmrorganisation @dj.lijo @azeemdayani @zmaahir @kunalmehtas @sagarmanik

A post shared by John Abraham (@thejohnabraham) on Apr 18, 2020 at 4:57am PDT