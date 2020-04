दैनिक भास्कर Apr 12, 2020, 09:48 PM IST

देश में चल रहे लॉकडाउन की अवधि 5 राज्यों ने बढ़ा दी है। कई अन्य राज्य भी इसके पक्ष में विचार कर रहे हैं। ऐसे में तमिलनाडु सीएम पर निशाना साधते हुए कमल हासन ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने तमिलनाडु में लॉकडाउन बढ़ाने की मांग की है। इसी बीच केरल पुलिस ने एक खत के जरिए कमल हासन को धन्यवाद दिया है।

While other state CMs take an autonomous call on lockdown, What are you waiting for, my Honourable CM? Your Master's voice?



My voice is of the People and from them. Wake up sir while you sit, still in your chair.