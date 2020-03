दैनिक भास्कर Mar 26, 2020, 06:23 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. कोरोनावायरस के संक्रमण के चलते देश की फिल्म इंडस्ट्री में रोज काम करने वाले वर्कर्स के सामने मुश्किल बढ़ती जा रही है। साउथ फिल्म इंडस्ट्री ने डेली वेजेज पर काम करने वाले ऐसे इंडस्ट्री वर्कर्स और दूसरे मजदूरों की मदद के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं। साउथ के स्टार पवन कल्याण और महेश बाबू ने 1 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री राहत कोष में देने की घोषणा की है। रामचरण तेज ने 70 लाख रुपए आंध्र और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री राहत कोष में देने का ऐलान किया। सुपर स्टार कमल हासन ने अपने घर को अस्पताल बनाने की पेशकश की है, ताकि संक्रमितों का इलाज किया जा सके।

कमल हासन

कमल हासन ने ट्वीट कर अपने घर को हॉस्पिटल में बदलने की पेशकश की है। कमल का यह ट्वीट तमिल में है। जिसमें उन्होंने लिखा है कि वे अपने पुराने घर को अस्थायी अस्पताल बनाने के लिए सरकार को देने तैयार हैं। तमिलनाडु में अभी तक कोरोना वायरस के संक्रमण से एक व्यक्ति की मौत हुई है।

पवन कल्याण

एक्टर और जन सेना पार्टी के प्रमुख पवन कल्याण ने भी गुरुवार को प्रधानमंत्री राहत कोष में एक करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। पवन ने मुख्यमंत्री राहत कोष आंधप्रदेश और तेलंगाना में भी 50-50 लाख रुपए देने की घोषणा की है। पवन के अलावा साउथ के एक और मशहूर एक्टर रामचरण तेज ने भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री आंध्रप्रदेश-तेलंगाना के लिए कुल 70 लाख रुपए देने का ऐलान किया।

महेश बाबू

महेश बाबू ने ट्वीट किया- कोरोना से लड़ने हमें सरकार के नियमों का पालन करना ही होगा। मैं अपने हिस्से का सहयोग देने आंध्रप्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्री राहत कोष में एक करोड़ रुपए दे रहा हूं। और बाकी सभी से भी अपील करता हूं कि वे मदद को आगे आएं।

Let's battle the COVID-19 as a nation! I urge everyone to follow the rules put forth by our Government. My deepest gratitude for all your efforts @PMOIndia @TelanganaCMO @KTRTRS @AndhraPradeshCM @ysjagan. 🙏🙏 Humanity will rise and we will win this war! #StayHomeStaySafe pic.twitter.com/csfdtaZPWy