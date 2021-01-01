पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

सोशल मीडिया वॉर:हंसल मेहता ने फिल्म 'सिमरन' को बताया अपनी भूल, कंगना रनोट का पलटवार- अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का

24 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक

कंगना रनोट अक्सर बॉलीवुड से जुड़े अपने सहयोगियों को निशाने पर लेती रहती हैं। उनके ताजा टारगेट बने डायरेक्टर हंसल मेहता, जिन्होंने कंगना के साथ 'सिमरन' (2017) में काम किया था। हालांकि, यह सोशल मीडिया वॉर हंसल मेहता की उस पोस्ट के बाद शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने 'सिमरन' को अपनी भूल बताया था। जवाब में कंगना ने तंज कसते हुए मेहता को फिल्म 'बेवफा सनम' का गाना 'अच्छा सिला तूने मेरे प्यार का' डेडीकेट किया।

पहले जानिए हंसल मेहता ने क्या कहा था?

हाल ही में जब अन्ना हजारे ने किसानों के समर्थन में अपना अनशन रद्द कर दिया था तो हंसल मेहता ने उनके सपोर्ट को अपनी गलती बताया था। मेहता ने लिखा था, "मैंने पूरे विश्वास के साथ उन्हें सपोर्ट किया था। जैसे पहले मैंने अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट किया था। मुझे बिल्कुल खेद नहीं है। हम सभी गलतियां करते हैं। मैंने 'सिमरन' बनाई थी।"

कंगना रनोट ने कैसे कसा मेहता परा तंज?

कंगना ने मेहता की पोस्ट पर रिप्लाई करते हुए लिखा, "यह सही है सर, यहां तक कि आप भी इससे सहमत होंगे। मैं आपके साथ खड़ी रही और अब आप यह कह रहे हैं। 'अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का' गाने का मन कर रहा है।"

...और फिर हंसल मेहता ने दी सफाई

हंसल मेहता ने कंगना के रिप्लाई पर जवाब देते हुए लिखा, "पहली बात तो यह कि ट्वीट तुम्हारे लिए नहीं था। दूसरी बात, फिल्म के बाद कई ऐसे बातें हुईं, जिन्होंने मुझे बेहद आहत किया। इससे मुझे फिल्म बनाने पर अफसोस हुआ। सभी ने कहा कि आप एक बेहतरीन अभिनेत्री हैं। इसके लिए और आपकी दयालुता के लिए मैं आपका सम्मान करता हूं।"

कंगना को पहले भी निशाने पर ले चुके मेहता

नवंबर 2020 में एक इंटरव्यू के दौरान हंसल मेहता ने कंगना रनोट के साथ काम करने का अनुभव साझा किया था। उन्होंने कहा था कि यह फिल्म उनके लिए ऐसी याद है, जिसके बारे में वे सोचना भी नहीं चाहते। उनके मुताबिक, कभी-कभी उन्हें लगता है कि काश उन्होंने यह फिल्म बनाई ही न होती।

मेहता ने इंटरव्यू में कहा था, "यह फिल्म पूरी तरह मेरे कंट्रोल से बाहर हो गई थी। परिस्थितियां सुखद नहीं थी। वह (कंगना) सेट पर पूरी तरह चार्ज लेकर दूसरे एक्टर्स को डायरेक्ट करने लगती थी। मैंने ढेर सारा पैसा भी खोया, जिसका उससे कोई लेना-देना नहीं था।"

मेहता ने आगे कहा था, "आर्थिक रूप से यह फिल्म मुझे बहुत भारी पड़ी। फिल्म के सेट पर जो हुआ, उसका असर मेरी मानसिक स्थिति पर भी पड़ा था। सिमरन को लेकर मुझे पछतावा है, लेकिन कोई कड़वाहट नहीं है।"

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंपेट्रोल पर 2.5 रुपए और डीजल पर 4 रुपए एग्री सेस का प्रस्ताव, इंश्योरेंस सेक्टर में 74% तक FDI - बजट 2021 - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser