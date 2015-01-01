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क्वीन की शाही दावत:कंगना रनोट के लिए फैमिली फ्रैंड और नालागढ़ के महाराजा ने होस्ट किया डिनर, रंगोली ने शेयर की खास फोटो

27 मिनट पहले
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बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनोट के लिए एक शाही दावत मनाली में होस्ट की गई। मुंबई से दूर कंगना इन दिनों अपने परिवार और दोस्तों के साथ क्वालिटी टाइम बिता रही हैं। रंगोली ने इसी क्वालिटी टाइम के सोशल मीडिया पर कुछ फोटो और वीडियो शेयर किए हैं। जिनमें वे नालागढ़ के महाराजा विजयेन्द्र सिंह के साथ ग्रुप फोटो में नजर आ रही हैं।

भाई की शादी की तैयारी में व्यस्त हैं कंगना
फोटो में मनाली की ठंड का नजारा देखा जा सकता है। वे सभी सर्द रात में बोन फायर के पास बैठे हैं। साथ ही उनके हाथ में ड्रिंक्स के गिलास भी नजर आ रहे हैं। कंगना ने डिनर में जाने से पहले अपने फोटो शेयर किए थे, जिसके साथ उन्होंने लिखा था-लाइफ में कुछ भी होने का, रिमेम्बर वन थिंग स्टाइल में रहने का। भीड़ू एटीट्यूड। हाल ही में वे हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर के घर भी अपने भाई अक्षत की शादी का न्यौता देने पहुंची थीं।

कंगना का पंगा और फिल्में
कंगना के पास इन दिनों तेजस, धाकड़ और थलाइवी जैसी बड़ी फिल्में हैं। जिन्हें वे भाई की शादी और महाराष्ट्र सरकार से चल रहे पंगे के साथ ही साथ पूरा करने वाली हैं। गौरतलब है कि 9 सितंबर को बीएमसी ने उनके मणिकर्णिका फिल्म्स में तोड़फोड़ की थी। वहीं उनके खिलाफ 3 एफआईआर भी हुई हैं।

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