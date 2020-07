दैनिक भास्कर Jul 11, 2020, 11:48 AM IST

कंगना रनोट ने काम दोबारा शुरू कर दिया है। वह घर से ही अपनी आनेवाली फिल्म धाकड़ की वर्चुअल स्क्रिप्ट रीडिंग सेशन का हिस्सा बनीं। इस वीडियो कॉन्फ्रेसिंग में उनके अलावा फिल्म के डायरेक्टर रजनीश घई, राइटर रितेश शाह और प्रोड्यूसर सोहेल मकलई मौजूद थे। इस कॉन्फ्रेसिंग की फोटो कंगना के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर उनकी टीम द्वारा शेयर की गईं।

टीम ने लिखा, 'कंगना और धाकड़ की टीम का वर्चुअल स्क्रिप्ट रीडिंग सेशन शुरू क्योंकि अब फिल्म की तैयारी शुरू कर दी गई है।' ##LockdownScriptSessions

It's a virtual script reading session for #KanganaRanaut@RazyGhai , @writish and @SohailMaklai as they start preparing for #Dhaakad#LockdownScriptSessionspic.twitter.com/SzhGbJzZXp