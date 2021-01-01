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तापसी बनाम कंगना:तापसी पन्नू की ताजा पोस्ट देख भड़कीं कंगना रनोट, दूसरों की रोटियों पर पलने वाली, बी-ग्रेड और अपनी सस्ती कॉपी बताया

3 मिनट पहले
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कंगना रनोट ने तापसी पन्नू को उनकी ताजा सोशल मीडिया पोस्ट के लिए जमकर फटकार लगाई है। उन्होंने उन्हें दूसरों की रोटियों पर पलने वाली, बी-ग्रेड, अपनी सस्ती कॉपी बताया है। दरअसल, तापसी ने अपनी पोस्ट में उन लोगों को प्रोपेगेंडा टीचर न बनने की सलाह दी है, जो किसानों के समर्थन में उतरे पॉप स्टार रिहाना जैसे इंटरनेशनल सेलेब्स का विरोध और देशवासियों से वतन के लिए एकजुटता दिखाने की गुजारिश कर रहे हैं। तापसी ने वैल्यू सिस्टम की मजबूती पर काम करने की सलाह दी है।

तापसी पन्नू की पोस्ट-

कंगना के तीन रिएक्शन

कंगना ने तापसी को जवाब देते हुए लिखा, "तेरी मां को मैं गाली दूं, यह तेरे विश्वास को झकझोर देगा डम्बो? नेशनल प्लेटफॉर्म पर उसका अपमान करूं...मैं जानती हूं कि तू अपने प्यार को मजबूत करेगी और कुछ नहीं करेगी। तभी तेरे जैसे दूसरों की रोटियों पे पलने वाले पालतू होते हैं। कभी कुछ और नहीं बन पाते। चुप कर अब।"

कंगना यहीं नहीं रुकीं। उन्होंने आगे लिखा, "बी-ग्रेड लोगों की बी-ग्रेड सोच। किसी को भी अपनी जन्मभूमि और परिवार के विश्वास के साथ खड़ा होना चाहिए। यही कर्म है, यही धर्म भी है। फ्री फंड का सिर्फ खाने वाले मत बनो। इस देश का बोझ...यही वजह है कि मैं उन्हें बी-ग्रेड कहती हूं। मुफ्तखोरों को नजरअंदाज करो।"

कंगना ने एक अन्य पोस्ट में लिखा, "जी हां, उसका एकमात्र अचीवमेंट सस्ती कॉपी होना है। जबसे उसने मेरे जैसी स्टाइल अपनाई, तब से लोग उस पर ध्यान देने लगे। लिबरल यह देखकर खुश हैं कि वह न केवल सस्ती है, बल्कि नृशंस, बदसूरत और राष्ट्र विरोधी होने के लिए जरूरत से ज्यादा तैयार है। इस तरह की बेवकूफ और अनाड़ी कभी नहीं देखी।"

पहले भी तापसी को सस्ती कॉपी कह चुकीं कंगना

कंगना रनोट और उनकी बहन रंगोली चंदेल पहले भी तापसी को सस्ती कॉपी बता चुकी हैं। पिछले महीने जब तापसी के एक फोटोशूट को कंगना के फैन ने उनकी कॉपी बताया था, तब उन्होंने लिखा था, "हाहाहा...मैं बहुत खुश हुई। उसका पूरा अस्तित्व मुझे स्टडी करने और कॉपी करने में है। यह काफी प्रभावित करने वाला है। इसके अलावा कोई फीमेल सुपरस्टार पॉप कल्चर को मेरी तरह आगे लेकर नहीं गई है। मिस्टर बच्चन के बाद मैं सबसे ज्यादा मिमिक्ड (जिसकी नकल की जाती है) सुपरस्टार हूं।"

इससे पहले कई मौकों पर रंगोली चंदेल तापसी को कंगना की सस्ती कॉपी बता चुकी हैं। एक इंटरव्यू में इस पर रिएक्ट करते हुए तापसी ने कहा था, "अगर वे (रंगोली) समझती हैं कि मैं किसी भी तरह से कंगना की सस्ती या महंगी कॉपी हूं तो मैं इसे एक कॉम्प्लीमेंट की तरह लेती हूं। क्योंकि कंगना एक बेहतरीन एक्ट्रेस हैं। रंगोली ने मुझे सस्ती कॉपी शायद इसलिए कहा, क्योंकि कंगना सबसे ज्यादा कमाने वाली एक्ट्रेसेस में से हैं। उस लिहाज से मैं सस्ती कॉपी हो सकती हूं, क्योंकि मैं कंगना जितना पैसा नहीं कमाती हूं।"

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