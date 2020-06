दैनिक भास्कर Jun 27, 2020, 05:48 PM IST

कंगना रनोट ने शनिवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर उन 20 भारतीय जवानों को श्रद्धांजलि दी, जो गलवान वैली में चीनी सेना के साथ संघर्ष में शहीद हो गए थे। इसके साथ ही उन्होंने देश की जनता से चीनी सामान के बहिष्कार की अपील की।

टीम कंगना रनोट के ट्विटर हैंडल से एक्ट्रेस का वीडियो शेयर करते हुए लिखा गया है, "कंगना रनोट ने लद्दाख में चीनी सेना द्वारा भारतीय जवानों पर किए गए क्रूर हमले की निंदा की है। साथ ही आह्वान किया है कि देश की जनता को शहीदों के बलिदान को नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि यह देश पर हमला है।"

#KanganaRanaut condemns the brutal Chinese attack on the Indian Army in Ladakh & calls the nation to not forget the sacrifice of our martyrs & treat this as an attack on nation.

To honour the supreme sacrifice of our bravehearts & to teach China a lesson,it's time #अब_चीनी_बंदpic.twitter.com/jrehc8Qqwp