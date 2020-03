दैनिक भास्कर Mar 29, 2020, 03:01 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. अपनी बेबाक बातों से सुर्खियों में बने रहने वालीं कंगना रनोट इन दिनों मनाली में क्वारैंटाइन हैं। कोरोनावायरस से बिगड़े माहोल में फैंस को मोटिवेट करने के लिए कंगना ने हाल ही में अपनी जिंदगी में आने वाले उतार-चढ़ाव पर खुलकर बात की है। कंगना ने अपने ड्रग एडिक्शन से लेकर इससे उभरने की बात करते हुए फैंस से पॉजिटिव रहने की अपील की है।

हाल ही में कंगना रनोट की टीम के पेज से उनकी एक वीडियो सामने आई है। ये वीडियो कंगना की बहन और पीआर रंगोली चंदेल ने बनाई है। इसमें कंगना कह रही हैं, 'नवरात्री के पांचवे दिन की शुभकामनाएं। बोर हो गए हो ना आप लोग घर पर? उदास भी हो गए होंगे, डिप्रेस भी हो गए होंगे और कई तो रो रहे होंगे। ये वक्त बुरा नहीं है। वक्त को कभी बुरा मत समझना क्योंकि बुरा वक्त भी असल में अच्छा वक्त ही होता है। मैं एक मामूली सी कलाकार हूं। और मैं ये कॉन्फीडेंट से कह सकती हूं कि मैं आज इस मुकाम पर खुश हूं। ये किसी भी अवॉर्ड और पैसे से बड़ी अचीवमेंट हैं'।

Kangana talk about that time when she couldn't close her eyes cos tears won't stop ... 🙏🙏

