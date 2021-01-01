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ट्रैक्टर परेड पर कंगना का रिएक्शन:किसान आंदोलन में हुई हिंसा देख भड़की कंगना रनोट, बोलीं- 'मेरा सिर शर्म से झुक गया है, मैं देश की अखंडता नहीं बचा सकी'

33 मिनट पहले
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26 जनवरी को किसान आंदोलन की आड़ में हुई हिंसा को देख पूरा देश दंग रह गया है। एक्ट्रेस कंगना रनोट शुरुआत से ही किसान आंदोलन के खिलाफ थीं, लेकिन इस घटना के बाद एक्ट्रेस और भड़क चुकी हैं। इस पूरी घटना की कड़ी निंदा करते हुए एक्ट्रेस ने किसानों की तुलना आंतकवादियों से की है। इसी के साथ एक्ट्रेस ने किसान आंदोलन का समर्थन करने वाले दिलजीत दोसांझ और प्रियंका चोपड़ा से भी तीखे सवाल किए हैं।

ट्रैक्टर परेड, किसान आंदोलन में हुई हिंसा और लाल किले में खालिस्तान का झंडा फहराए जाने की कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए एक यूजर ने लिखा, 'जब कंगना ने किसान आंदोलन के नाम पर बैठने वाले प्रदर्शनकारियों पर सवाल उठाए थे तो उन्हें ट्रोल करने वाले बॉलीवुड के क्रांतिकारी अब कहां हैं?दिलजीत दोसांझ कहा हो'?

इसका जवाब देते हुए कंगना ने लिखा, 'मैंने इसे नजरअंदाज करने की पूरी कोशिश की लेकिन मैं असफल हो गई। मैं इन सब चीजों की एक कल्पना हो सकती हूं, लेकिन मेरी असफलता बहुत बड़ी है। कम से कम मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरा सिर शर्म से झुक गया है। मैं अपने देश की अखंडता नहीं बचा सकी। मैं कोई नहीं हूं लेकिन फिर भी मैं हर एक हूं। और आज मैं एक असफलता हूं।

दिलजीत दोसांझ पर साधा निशाना

दिलजीत दोसांझ शुरुआत से ही किसान आंदोलन का समर्थन करते आए हैं जिसके चलते कई बार कंगना और उनकी तीखी बहस हो चुकी है। अब दिल्ली में हुई इस हिंसा के बाद फिर कंगना रनोट ने दिलजीत पर निशाना साधा है। जब सोशल मीडिया पर लगातार इस मामले में दिलजीत का रिएक्शन मांगा जाने लगा तो एक्ट्रेस ने लिखा, 'दिक्कत ये है कि हमें लगता है कि हमें उन्हें बताया चाहिए कि वो किसे सपोर्ट कर रहे हैं, जिससे वो बदल जाएं। लेकिन जाहिर है कि उन्हें पता है कि वो क्या कर रहे हैं। डंके की चोट पर उन्होंने लाल किले में खालिस्तानी झंडा फहराया। सच्चाई ये है कि ये जंगल राज है, जिसकी लाठी उसी की भैंस और उनके पास लाठी है'।

इसके पहले भी एक ट्वीट में कगंना ने दिलजीत और प्रियंका के लिए लिखा था, 'तुम्हें इस बात का मतलब समझाने की जरुरत है दिलजीत दोसांझ और प्रियंका चोपड़ा। आज पूरी दुनिया हम पर हंस रही है। यही चाहिए था न तुम लोगों को, बधाई हो'।

यही चाहता था दिलजीत दोसांझ- कंगना

सोशल मीडिया यूजर ने एक पोस्ट शेयर की है जिसमें किसान पुलिस के साथ बेरहमी से मारपीट करते नजर आ रहे हैं। इसे शेयर करते हुए यूजर ने लिखा, कंगना सही थी, ये किसान नहीं है। ये तस्वीर दिलजीत दोसांझ के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ है। इसके जवाब में कंगना लिखती हैं, ये दिलजीत के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ नहीं है, यही तो वो चाहता था, जो वो चाहता था वो उसे मिल चुका है और देश ने ये सब उसे थाली में सजाकर दिया है।

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