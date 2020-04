दैनिक भास्कर Apr 16, 2020, 03:37 PM IST

कंगना रनोट की बहन रंगोली चंदेल का ट्विटर अकाउंट गुरुवार को एक विवादित पोस्ट के चलते सस्पेंड कर दिया गया। रंगोली ने एक ट्वीट में डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों पर हो रहे हमले की निंदा की थी। इसी ट्वीट में एक धर्मविशेष और मीडिया को निशाना बनाते हुए विवादित बयान लिखा था। इसके बाद उनका अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया। हालांकि अकाउंट सस्पेंड होने के बाद से रंगोली चंदेल ट्विटर इंडिया ट्रेंड्स में चौथे नंबर पर ट्रेंड करने लगा है। इस पर दोपहर 3.30 बजे तक 6 हजार से ज्यादा ट्वीट्स हो गए थे।

स्वास्थ्यकर्मियों पर हमले की बात कही तो अकाउंट सस्पेंड किया- रंगोली

रिपोर्ट्स के मुताबिक, अक्सर अपने बयानों और पोस्ट को लेकर चर्चा में रहने वाली रंगोली ने ट्विटर की इस कार्रवाई को एकतरफा बताया है। उन्होंने कहा कि यह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अमेरिकी है और वे हमारे साथ भेदभाव करते हैं। इस जगह देवी-देवताओं हमारे नेताओं का मजाक बनाया जा सकता है, लेकिन स्वास्थ्यकर्मियों पर हो रहे हमले पर अगर आप कुछ कहते हैं तो ये कदम उठाया जाता है।

@MumbaiPolice . Could you please look into this and take action? Isn’t this spreading fake news AND inciting hatred & violence against certain people? @OfficeofUT @AUThackeray https://t.co/tKCqS5CZgN



फिल्म निर्माता रीमा कागती ने रंगोली का अकाउंट सस्पेंड होने के बाद मुंबई पुलिस को टैग करते हुए ट्वीट किया। उन्होंने रंगोली पर एक्शन की मांग की है। रीमा ने लिखा- मुंबई पुलिस क्या आप इस मामले की जांच करेंगे और एक्शन लेंगे? क्या यह फेक न्यूज और घृणा फैलाना नहीं है? क्या ये कुछ खास लोगों के खिलाफ हिंसा नहीं है?

I’ve blocked Rangoli and reported her to twitter.

But @MumbaiPolice @CMOMaharashtra @OfficeofUT This kind of hate mongering is irresponsible. Please look into it, and take necessary actions. https://t.co/WywccuZvKR