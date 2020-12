I saw their @zomatoin twitter handle play referee between @diljitdosanjh and me, they openly bullied me also supported Kangana raped by Diljit trend, हम एक इंडस्ट्री में काम करते हैं आज लड़ेंगे कल एक हो जाएँगे, तुम अपना देखो हमारे चक्कर में सड़क पे मत आ जाना भाई @zomato 😂😂 https://t.co/c2AUvgBjGR