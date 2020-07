दैनिक भास्कर Jul 10, 2020, 11:05 AM IST

नेपोटिज्म विवाद में कंगना रनोट और पूजा भट्ट के बीच छिड़ी बहस बढ़ती ही जा रही है। दरअसल, सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड के बाद कंगना ने बॉलीवुड के बड़े फिल्ममेकर्स पर नेपोटिज्म को बढ़ावा देने के आरोप लगाए थे। इसमें उन्होंने महेश भट्ट और मुकेश भट्ट का नाम भी लिया था।

जवाब में पूजा ने कंगना को यह याद दिलाया था कि उन्हें ब्रेक महेश भट्ट के प्रोडक्शन हाउस विशेष फिल्म्स के बैनर तले मिला था। इसी सिलसिले में गुरुवार को सबूत के तौर पर उन्होंने एक अवॉर्ड फंक्शन का वीडियो साझा किया, जिसमें कंगना को डेब्यू फिल्म के लिए अवॉर्ड मिला था।

Guess videos lie too? 🙃 Besides, it takes two to battle. I leave the denials & accusations to more evolved souls. I rather put forth facts! https://t.co/GKwYQW6Au9https://t.co/J6341QtFAh