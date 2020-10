View this post on Instagram

आज मेरे भाई अक्षत की बधाई की कुछ तसवीरें, बधाई हिमाचल की एक परम्परा है शादी का पहला निमंत्रण मामा के घर में दिया जाता है, अक्षत की शादी नवंबर में है आज से सबको निमंत्रण दिए जाएँगे इसलिए इसे बधाई कहते हैं ❤️

