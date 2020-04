दैनिक भास्कर Apr 11, 2020, 03:44 PM IST

मुंबई. कंगना रनोट की बहन रंगोली चंदेल ने ट्विटर पर उनकी बचपन की एक फोटो शेयर की है, जिसमें वे सीता की भूमिका में नजर आ रही हैं। फोटो कंगना के स्कूल के एक प्ले की है, जो रामायण पर बेस्ड था। रंगोली ने इसे रामानंद सागर की 'रामायण' (1987) से जोड़ते हुए साझा किया है, जिसका पुनः प्रसारण डीडी नेशनल पर हो रहा है।

Ramayana being on air here sharing a picture of Kangana from school Ramayana play, make up costume direction by Kangana, she was hardly 13 years old used to get lot of scolding from papa for dressing up like this but she never cared 🥰 pic.twitter.com/fmtyfqJO4Z