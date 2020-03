दैनिक भास्कर Mar 26, 2020, 07:06 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने 19 मार्च से फिल्म इंडस्ट्री लॉक डाउन हो गई थी। देश में बढ़ते खतरे को देखकर यह लॉक डॉउन अब 15 अप्रैल तक जारी रहेगा। ऐसे में इंडस्ट्री के डेली वेजेस वर्कर और देश भर में कोरोना पीड़ितों की मदद करने अभी तक बॉलीवुड की किसी भी बड़ी हस्ती ने कदम आगे नहीं बढ़ाया था। लेकिन कपिल शर्मा ने बॉलीवुड की नाक कटने से बचा ली है, उन्होंने प्रधानमंत्री राहत कोष में 50 लाख रुपए डोनेट किए हैं।

It's time to stand together with the ones who need us. Contributing Rs.50 lakhs to the PM relief fund towards the #fightagainstcorona. Request everyone to #stayhome #staysafe #jaihind #PMrelieffund @narendramodi 🙏 🇮🇳

