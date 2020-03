दैनिक भास्कर Mar 26, 2020, 06:53 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. कोरोनावायरस के संक्रमण को रोकने के लिए पूरे देश में तीन सप्ताह का लॉकडाउन चल रहा है। इस बीच करन जौहर ने एक वीडियो साझा किया है, जिसमें वे अपने तीन साल के जुड़वां बच्चों(यश और रूही) से कोरोनावायरस को लेकर सवाल कर रहे हैं और उन्हें इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं।

बच्चों ने दिए मासूम जवाब

वीडियो में करन अपने बेटे यश से पूछते हैं क्या उन्होंने कोरोनावायरस के बारे में सुना है? इससे पहले कि यश कोई जवाब देते रूही बोल पड़ती हैं और कहती हैं, "नहीं, मैंने पेप्पा पिग के बारे में सुना है।" इसके आगे करन कहते हैं, "यह उससे थोड़ा सा अलग है। जिससे आज हम गुजर रहे हैं, वह कोरोनावायरस है।" इसके बाद करन ने पॉज लिया और यश से दोबारा पूछा कि वे किस बारे में जानते हैं तो जवाब मिलता है, "जॉर्ज।"

करन ने ऐसे लगाई क्लास

आगे करन ने दोनों बच्चों की क्लास लगाते हुए कहा, "स्पष्ट है कि आप इंटरनेशनल अफेयर्स नहीं रख रहे हैं। हमें इस बारे में कुछ करना पड़ेगा।" करन ने वीडियो के कैप्शन में लिखा है, "उन्हें वर्तमान वातावारण के बारे में और ज्यादा बताने की जरूरत है।" गौरतलब कि यश और रूही का जन्म फरवरी 2017 में सेरोगेसी से हुआ था। करन ने दोनों बच्चों का नाम अपने पिता (यश जौहर) और मां (हीरू जौहर) के नाम पर रखा है।

Need to start making them more aware of the current circumstance! Much more than @officialpeppa and George!

