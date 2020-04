दैनिक भास्कर Apr 26, 2020, 03:24 PM IST

लॉकडाउन के दौरान सोशल मीडिया पर शेयर किए गए अपने कई वीडियो के लिए करण जौहर ने माफी मांगी है। उन्होंने लिखा है कि यह वीडियो मुश्किलों का सामना कर रहे कई लोगों के लिए असंवेदनशील थे। दरअसल, लॉकडाउन के दौरान निर्माता-निर्देशक करण जौहर बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। अपनी मां, अपने बच्चों और खुद के वीडियो शेयर कर वे फैंस को बता रहे हैं कि उनका लॉकडाउन टाइम किस तरह बीत रहा है। LockdownWithTheJohars हैशटैग के साथ शेयर किए जा रहे इन वीडियो में करण जौहर के बच्चे अपने पिता के ड्रेसिंग सेंस पर साफगोई से राय रख रहे हैं और ये वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गए हैं।



Thank You Celebrities वीडियो देखकर भावुक हुए करण

हाल ही में एक और वीडियो वायरल हो हुआ है। इस वीडियो का नाम है Thank You Celebrities। इसमें दिखाया गया है कि किस तरह से सेलिब्रिटी एलेन डिजेनर्स और अमांडा बर्न के लिए लॉकडाउन एक वेकेशन की तरह है, जिसे वे अपने घरों में एन्जॉय कर रहे हैं और इसी दौरान लाखों लोग लॉकडाउन की वजह से मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। यही वीडियो देखकर करण जौहर भावुक हो गए।



वीडियो में दिखाया गया कि किस तरह से एक मेडिकल वर्कर को अपने वर्क प्लेस पर बुरे व्यहार का सामना करना पड़ा, किस तरह से एक आदमी की जॉब चली गई और एक व्यक्ति को सड़कों पर रहना पड़ रहा है, क्योंकि उसे उसके मकान मालिक ने घर से निकाल दिया। इस वीडियो को लेखक अनिरुद्ध गुहा ने ट्विटर पर शेयर किया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा- यह कोविड-19 का वीडियो है, जो मायने रखता है। यह केवल उन लोगों के बारे में है, जो मायने रखते हैं। शुक्रिया सेलिब्रिटीज।

This hit me hard and I have realised many of my posts may have been insensitive to many...I apologise profusely and wish to add none of it was intentional and came from a place of sharing but clearly may have lacked emotional foresight ....am sorry!🙏❤️ https://t.co/MO3kHkDQdo