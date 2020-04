दैनिक भास्कर Apr 07, 2020, 02:14 PM IST

भोपाल. 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे है। लेकिन अपनी हैल्थ को लेकर करन जौहर को बॉडी शेमिंग का शिकार होना पड़ा। दरअसल ये काम उनके बच्चों यश और रूही ने कर दिया। लंच के दौरान करन जब बच्चों का वीडियो बना रहे थे, तब दोनों ने उनसे कहा- लुक योर टमी। करन इस बात को लेकर चौंक गए और बोले कि आप अपने डैडा से ऐसे कैसे कह सकते हैं। इस पर भी बच्चों ने उनकी टांग खींचना नहीं छोड़ा। बाद में करन खीझ गए और बोले मैं जिम जा रहा हूं।

