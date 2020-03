दैनिक भास्कर Mar 29, 2020, 06:03 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. करन जौहर क्वारैंटाइन टाइम के दौरान अपने जुड़वा बच्चों यश और रूही के वीडियाे शेयर कर रहे हैं। रविवार को उन्होंने एक वीडियो शेयर किया जिसमें वे बेटे यश से पूछ रहे हैं कि इस कोरोना वायरस को कौन दूर कर सकता है। इसके बाद यश मासूमियत से बोल रहे हैं अमिताभ बच्चन।

