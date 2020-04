दैनिक भास्कर Apr 01, 2020, 04:59 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. लॉकडाउन के चलते इन दिनों फिल्ममेकर करण जौहर अपने बच्चों यश और रूही के साथ ही क्वालिटी टाइम बिता रहे हैं। करण लगातार अपने बच्चों से कभी कोरोनावायरस के बारे में तो कभी इससे बचने के तरीके पूछते हुए वीडियो बना रहे हैं। हाल ही में करण ने बच्चों का एक और क्यूट वीडियो शेयर किया है जिसमें यश उन्हें सिम्पल कपड़े पहनने की सलाह दे रहे हैं।

करण ने दिखाया अपना क्लोसेट

फिल्ममेकर करण ने हाल ही में बच्चों को अपने वारड्रोब का टूर करवाया था जिसकी वीडियो उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर की है। इस क्यूट वीडियो में करण कह रहे हैं, 'वाह रूही, यश हम डेडा के क्लोसेट में हैं। रूही क्या आपको डेडा का क्लोसेट पसंद है', इसका जवाब देते हुए रूही सीधे इनकार कर देती हैं जिसके बाद वो यश से पूछते हैं, 'तो फिर यश डेडा को क्या पहनना चाहिए'? इसके जवाब में यश कहते हैं, 'सिंपल क्लोथ'। यश का जवाब सुनकर करण खूब हंसते हैं।

