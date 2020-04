दैनिक भास्कर Apr 04, 2020, 04:26 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. लॉकडाउन के चलते फिल्ममेकर करण जौहर इन दिनों अपने घर में बच्चों के साथ मस्ती करते नजर आ रहे हैं। कुछ समय पहले करण जौहर ने बच्चों को अपने क्लोसेट का टूर करवाया था जिसके बाद से बच्चे कभी उनके स्टाइल स्टेटमेंट तो कभी उनके रंगीन कपड़ों का मजाक उड़ाते दिख रहे हैं। हाल ही में करण की क्लोसेट डायरी का एक और भाग सामने आया है जिसमें बच्चों को करण के क्लोसेट में शाहरुख खान नजर आ रहे हैं।

करण जौहर ने हाल ही में एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उनके बच्चे यश और रूही कह रहे हैं कि करण की अलमारी में शाहरुख खान हैं। इसपर करण उनसे शाहरुख खान दिखाने के लिए कहते है। जिसके बाद रूही एक पोस्टर की तरफ इशारा करती है जिसमें मॉडल कुछ हद तक शाहरुख की तरह नजर आ रहा है। हालांकि वो शाहरुख नहीं हैं।

Apparently we had a superstar spotting in my closet!

