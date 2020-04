दैनिक भास्कर Apr 05, 2020, 09:30 AM IST

बॉलीवुड डेस्क. लॉकडाउन के दिनों में कार्तिक आर्यन सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं। हाल ही में उन्होंने अपने इन्स्टाग्राम अकाउंट पर 'पति पत्नी और वो’ के अपने किरदार चिंटू त्यागी की तस्वीर को एक ऐप का उपयोग कर खुद को एक बूढ़े अवतार में बदल लिया। उन्होंने यह मज़ेदार फोटो पोस्ट करते हुए लिखा है, 'एजिंग ग्रेसफुली इन लॉकडाउन। अब बागबान का रीमेक करते हैं। एक्ट्रेस की भूमिका के लिए कास्टिंग शुरू। प्लीज अपने एंट्री भेजें।'

Ageing Gracefully in Lockdown 👨🏼‍🦳 Lets Remake Baghban now Casting for Heroines role 👵🏻 Pls send in your entries

