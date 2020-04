View this post on Instagram

Funny Comic @kartikaaryan becomes #rohit of #koimilgaya ! Jaadu Kaha Hai Aapka Bhai 🙊 #kartikaaryan #kartikaaryan #kartikaaryanfans #kartikaaryanforever #iifa#awards#bollywoodstars#bollywoodfashion #bollywood #bollywoodstars#bollywoodfashion

A post shared by Pallav Paliwal (@pallav_paliwal) on Apr 17, 2020 at 7:13am PDT