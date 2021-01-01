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  • KGF 2: Farhan Akhtar's Production House Paid 90 Crores RS For The Hindi Rights Of Yash's Film, KGF 2 Became The Most Expensive Kannada Film

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केजीएफ चैप्टर 2:यश की फिल्म के हिंदी राइट्स के लिए फरहान अख्तर के प्रोडक्श हाउस ने चुकाए 90 करोड़ रुपए, केजीएफ-2 बनी सबसे महंगी कन्नड़ फिल्म

5 मिनट पहले
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केजीएफ चैप्टर-1 की बेहतरीन कामयाबी के बाद अब हर किसी को इसके दूसरे चैप्टर का बेसब्री से इंतजार है। ये इंतजार अब जल्द ही खत्म होने वाला है क्योंकि फिल्म के टीजर रिलीज होने शुरू हो चुके हैं। पिछली बार की ही तरह कन्नड़ सुपरस्टार यश की फिल्म केजीएफ के हिंदी राइट्स फरहान अख्तर और रितेश सिधवानी के प्रोडक्शन हाउस एक्सेल एंटरटेनमेंट ने खरीदे हैं, जिसके लिए उन्हें 90 करोड़ से ज्यादा रुपयों की बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है।

हाल ही में स्पॉटबॉय को दिए एक इंटरव्यू में फिल्म प्रोडक्शन के करीबी सूत्र ने बताया है कि केजीएफ 2 एक्सेल एंटरटेनमेंट को 90 करोड़ से ज्यादा रुपयों में बेची गई है। जब केजीएफ बनाई जा रही थी तब इसकी हिंदी रिलीज के बारे में नहीं सोचा गया था। लेकिन रिलीज से कुछ समय पहले ही इसके हिंदी राइट्स एक्सेल एंटरटेनमेंट को बेचे गए थे। लेकिन अब हालात बहुत बदल चुके हैं। केजीएफ के मुकाबले इसके सीक्वल में सात गुना ज्यादा इन्वेस्टमेंट की गई है, ऐसे में एक्सेल को इसके राइट्स के लिए इस बार ज्यादा कीमत चुकानी पड़ी है।

जब साल 2018 में रितेश सिधवानी और फरहान के प्रोडक्शन ने कन्नड़ फिल्म केजीएफ खरीदी थी तब उन्हें अंदाजा नहीं था कि ये एक जबरदस्त हिट साबित होने वाली है। रिपोर्ट में सूत्र के अनुसार लिखा गया है कि फिल्म के पहले चैप्टर ने लागत से 35 गुना ज्यादा कलेक्शन किया था।

250 करोड़ रु का कलेक्श करने वाली पहली कन्नड़ फिल्म

बता दें कि केजीएफ को 80 करोड़ रुपए के बजट में तैयार किया गया था, जिसने 250 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। इसी के साथ ये फिल्म सबसे ज्यादा कमाई करने वाली कन्नड़ फिल्म बन गई है। यश भी पहले कन्नड़ हीरो हैं जिनकी फिल्म ने इतना बड़ा कलेक्शन किया है।

केजीएफ चैप्टर 2 का पहला टीजर 8 जनवरी को रिलीज किया जाना था, मगर फैंस की डिमांड पर इसे एक दिन पहले यानी 7 जनवरी 2021 को रिलीज किया गया है। फिल्म के पहले टीजर को अब तक 16 करोड़ से ज्यादा लोगों द्वारा देखा जा चुका है। दर्शकों के जबरदस्त रिस्पॉन्स को देखकर एक्टर यश और डायरेक्टर प्रशांत नील भी हैरान रह गए थे। अब इसका दूसरा टीजर भी जल्द रिलीज किया जाने वाला है।

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