View this post on Instagram

Dard diya hai, dawa bhi de do Doctor Sahiba 😭👩🏼‍⚕️ #KokiPoochega 🤫 |Episode 2 | Dr Meemansa Buch |Today 😭👏🏻 @meemansa ⭐️

A post shared by KARTIK AARYAN (@kartikaaryan) on Apr 13, 2020 at 1:14am PDT