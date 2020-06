दैनिक भास्कर Jun 12, 2020, 12:03 PM IST

अमिताभ बच्चन और आयुष्मान खुराना स्टारर फिल्म 'गुलाबो सिताबो' 12 जून को रिलीज हो चुकी है। अमेजन प्राइम पर रिलीज हुई इस फिल्म को दर्शकों द्वारा खूब पसंद किया जा रहा है मगर केआरके को ये फिल्म जरा भी पसंद नहीं आई। हमेशा की तरह अपने ट्विटर पर रिव्यू लिखते हुए कमाल राशिद खान ने फिल्म का जमकर मजाक उड़ाया है जिसपर डायरेक्टर शूजित सरकार ने उन्हें मजेदार जवाब दिया।

'गुलाबो सिताबो' देखकर केआरके ने डायरेक्टर को इसे थिएटर में रिलीज ना करने के लिए धन्यवाद कहा। उन्होंने लिखा, 'गुलाबो सिताबो देखने के बाद मैं सिर्फ डायरेक्टर शूजित सरकार से पूछना चाहूंगा कि सर जी क्या करना चाह रहे थे आप। वास्तव में मंशा क्या थी। देखने वालों की रूह निकालना चाहते थे क्या सर। कोई बात नहीं शुक्रिया इसे थिएटर में रिलीज ना करने के लिए'।

After watching #GulaboSitabo I just want to ask director Sahab @ShoojitSircar Ki Sir Ji Kaya Karna Chah Rahe Thai Aap! Exactly Mansha Kaya Thi? Dekhne Walon Ki Rooh Nikalna Chahte Thai Kaya sir! Anyway thank you so much for not releasing it in the theatres.