बॉलीवुड डेस्क. इंडस्ट्री के सितारे लॉकडाउन के इन दिनों में बीती यादों को भी ताजा कर रहे हैं। इसी बीच कृष्णा अभिषेक ने इंस्टाग्राम पर 32 साल पुरानी फिल्म हत्या का पोस्टर शेयर किया है। इस पोस्टर में उन्होंने एक किस्सा भी बताया कि 1988 में आई इस फिल्म के चलते यह उनकी स्क्रीन पर पहली एंट्री थी। जो उन्हें मामा गोविंदा के साथ मिली थी। लेकिन इसकी वजह कुछ और थी।

Got this pic today. Guys do u know the baby holding the leg in this pic is me 😋I was not in the film but the child actor didn't hv the date so photo shoot was done by me 😋my first work 🎉@[email protected]

