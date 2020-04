View this post on Instagram

Here is the announcement promo of ABHAY2 Iss baar khel alag hai. Agar ye haivan apni soch ko anjam dene ke liye kisi bhi hadd tak ja sakte hai toh hum bhi insaaf ke liye unhi ke khel mei unhe maatt de sakte hai.. #Abhay2 @zee5premium

A post shared by Kunal Kemmu (@khemster2) on Apr 14, 2020 at 2:49am PDT