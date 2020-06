दैनिक भास्कर Jun 24, 2020, 01:58 PM IST

फिल्ममेकर कुणाल कोहली ने वरिष्ठ कोरियोग्राफर सरोज खान का हेल्थ अपडेट बुधवार सुबह अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया। सरोज के बेटे राजू से हुई बातचीत के आधार पर कुणाल ने बताया कि मास्टरजी अब ठीक हैं और उनके स्वास्थ्य में तेजी से सुधार हो रहा है। इससे पहले सांस लेने में समस्या के बाद उन्हें मंगलवार शाम मुंबई के बांद्रा स्थित एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था।

अपने ट्वीट में कुणाल कोहली ने लिखा, 'अभी #सरोज खान के बेटे राजू खान से बात हुई, उन्होंने कहा, मास्टरजी अब बेहतर कर रही हैं और उनकी सेहत में सुधार हो रहा है। उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने के बाद अस्पताल ले जाया गया था। उन्हें कोविड नहीं है। वे अब बेहतर हैं। प्रार्थनाओं और शुभकामनाओं के लिए उन्होंने सभी को धन्यवाद दिया है। हमें आशा करते हैं और प्रार्थना करते हैं हमारी प्यारी मास्टरजी जल्द ही घर आ लौटेंगी।'

Spoke to #RajuKhan just now.Son of #SarojKhan,He said Masterji is doing better & is recuperating. She was taken to the hospital as she felt breathless. No covid.She’s better now.He thanks everyone for their prayers & wishes.We hope & pray our beloved Masterji is home soon 🙏 ❤️