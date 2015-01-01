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हेलन का 82वां जन्मदिन:हेलन से दूसरी शादी कर सलीम खान को झेलनी पड़ी थी पहली पत्नी और तीनों बेटों की नाराजगी,कभी परिवार में खूब हुए थे मनमुटाव

28 मिनट पहले
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50 और 60 के दशक में हिंदी सिनेमा पर राज करने वाली हेलन 21 नवंबर को 82 साल की हो गई हैं। हिंदी सिनेमा की सबसे पॉपुलर कैबरे क्वीन रहीं हेलन अपने डांस के जरिए ना सिर्फ लोगों के दिलों पर छाई रहीं, बल्कि मशहूर लेखक सलीम खान को भी अपना दीवाना बना लिया और वो भी इस कदर कि शादीशुदा होते हुए भी सलीम ने हेलन से शादी कर ली।

शादी से खुश नहीं था परिवार

सलीम खान ने 5 साल तक सुशीला चरक को डेट करने के बाद 1964 में उनसे शादी कर ली थी। शादी के बाद सुशीला चरक ने अपना नाम बदलकर सलमा खान रख लिया। सलीम और सलमा खान के तीन बेटे - सलमान, अरबाज और सोहेल हुए, लेकिन हेलन के प्यार में सलीम ऐसा गिरफ्तार हुए कि दोनों ने 1980 में शादी कर ली।

शादी के बाद खान परिवार में खूब मनमुटाव हुए। सलमान सहित तीनों भाई हेलन के बिल्कुल विरुद्ध थे। खुद सलमा खान भी इस शादी से दुखी थीं। इसका खुलासा एक इंटरव्यू में करते हुए सलमा ने कहा भी था कि इस शादी की वजह से बहुत ही डिप्रेस और डिस्टर्ब हुईं। सलमान, अरबाज और सोहेल तो हेलन से बात तक नहीं करते थे।

इस बारे में सलीम खान ने एक मैग्जीन को दिए इंटरव्यू में कहा भी कि उनकी मां (सलमा खान) इसके विरुद्ध है इसलिए उन्हें देखकर उनके बच्चे भी। लेकिन वो कहावत है ना कि समय से बड़ा मरहम कोई नहीं। धीरे-धीरे तीनों भाईयों और खुद सलमा खान को महसूस हुआ कि हेलन उतनी बुरी नहीं हैं जितना वो समझते हैं। बल्कि वो तो बहुत ही अच्छी हैं और सभी का ख्याल रखती हैं।

फिर तो जैसे सलीम खान और हेलन को कायनात ही मिल गई। पूरा परिवार एकजुट हो गया और हर फंक्शन सभी को लोग मिल-जुलकर मनाने लगे। कुछ ऐसे वाकये हुए थे जिनकी बदौलत पूरा खान परिवार हेलन पर मर-मिटने लगा था...और रही बात हेलन की तो वो तो सलीम खान पर तब से फिदा थीं जब से उन्होंने हेलन की आर्थिक तंगी के दिनों में मदद की थी।

अर्पिता को लिया गोद

शादी के बाद हेलन और सलीम खान की कोई संतान नहीं हुई इसलिए उन्होंने अर्पिता खान को गोद लिया। अर्पिता खान परिवार की जान बन गईं। तीनों भाई उन्हें जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। खासकर सलमान खान से अर्पिता की बॉन्डिंग बेहद खास है।

8 नवंबर 2014 को अर्पिता आयुष शर्मा के साथ हैदराबाद के होटल फलकनुमा पैलेस में शादी के बंधन में बंधी थीं। मार्च 2016 में उनके बेटे आहिल का जन्म हुआ। वहीं, 2019 में वह बेटी आयत की मां बनीं। अर्पिता कभी अर्जुन कपूर को भी डेट कर चुकी हैं।

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