दैनिक भास्कर Jun 24, 2020, 03:23 PM IST

सुशांत सिंह राजपूत की मौत से पूरे देश को एक भारी झटका लगा है। हर कोई उनकी मौत के कारणों पर कयास लगा रहा है। जहां पुलिस इंवेस्टिगेशन और सबूत सुसाइड की ओर इशारा कर रहे हैं वहीं एक्टर के कई चाहने वाले इसे मर्डर समझ रहे हैं। इस मामले पर अब फॉर्मर एक्ट्रेस और सांसद रूपा गांगुली ने सीबीआई जांच की मांग की है।

सुशांत का केस सुसाइड की तरफ जाता देख 'महाभारत' शो में द्रोपदी का किरदार निभा चुकीं रूपा गांगुली ने पुलिस इन्वेस्टिगेशन पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने हाल ही में अपने ट्विटर पर लिखा, 'पुलिस कैसे इसे सुसाइड घोषित कर सकती है जबकि कोई भी सुसाइड नोट नहीं मिला है'। इसके साथ ही एक्ट्रेस ने एक तस्वीर शेयर की है जिसमें #justicefor sushant लिखा गया है।

How the police declared it as a suicide when no suicide note was found?#cbiforsushant#roopaganuly#AmitShah#NarendraModipic.twitter.com/5xfZaSV5F7