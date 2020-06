दैनिक भास्कर Jun 15, 2020, 04:23 PM IST

अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद वायरल हो रहे उनके शव के फोटोज को लेकर महाराष्ट्र साइबर सेल ने चेतावनी जारी की है। साइबर सेल ने लोगों से शव के फोटोज शेयर नहीं करने के लिए कहा है, साथ ही बताया है कि ऐसा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने ये बात रविवार रात तीन ट्वीट करते हुए कही।

रविवार रात किए अपने पहले ट्वीट में पुलिस ने लिखा, 'महाराष्ट्र साइबर सेल ने सोशल मीडिया पर एक परेशान करने वाला ट्रेंड नोटिस किया है, जिसमें मृतक अभिनेता श्री सुशांत सिंह राजपूत के फोटोज को शेयर किया जा रहा है, जो कि विचलित करने वाला और बेहद खराब है।'

A disturbing trend has been observed on Social Media platforms by Maharashtra Cyber that pictures of deceased actor Shri. Sushant Singh Rajput are being circulated, which are disturbing and in bad taste. (1/n) — Maharashtra Cyber (@MahaCyber1) June 14, 2020

अगले ट्वीट में विभाग ने लिखा, 'हम जोर देकर ये कहना चाहते हैं कि ऐसी तस्वीरों को शेयर करना पूरी तरह से कानूनी दिशानिर्देशों और अदालत के निर्देशों के खिलाफ है। साथ ही कानूनी कार्रवाई को बुलावा देने के लिए उत्तरदायी होगा।'

It is emphasised that circulation of such pictures is against legal guidelines and court directions, and are liable to invite legal action. ⁰(2/n) — Maharashtra Cyber (@MahaCyber1) June 14, 2020

आखिरी ट्वीट में विभाग ने लिखा, 'महाराष्ट्र साइबर विभाग सभी इंटरनेट यूजर्स को समझाते हुए निर्देश दे रहा है कि उक्त फोटोज को प्रसारित नहीं करें। साथ ही जो फोटोज पहले से शेयर किए जा चुके हैं, उन्हें भी तुरंत डिलीट किया जाना चाहिए।'

Maharashtra Cyber exhorts and directs all netizens to refrain from circulating the aforesaid pictures. The pictures already circulated should be deleted henceforth. (3/n) — Maharashtra Cyber (@MahaCyber1) June 14, 2020

रविवार सुबह की थी आत्महत्या

34 साल के सुशांत ने रविवार सुबह बांद्रा स्थित अपने फ्लैट में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला था। हालांकि पुलिस को सुशांत के कमरे से एक फाइल मिली, जिससे पता चलता है कि वह छह महीने से डिप्रेशन का इलाज करा रहे थे।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आत्महत्या की पुष्टि

सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आत्महत्या की पुष्टि हुई है। रिपोर्ट में दम घुटने से उनकी मौत को असली वजह बताया गया है। गले पर फंदे के निशान को छोड़कर उनके शरीर पर किसी तरह के घाव और चोट के निशान नहीं है। फिलहाल, पुलिस इस मामले में हर एंगल पर जांच कर रही है। पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि अगर सुशांत ने सुसाइड किया तो इसके पीछे की वजह क्या थी?

सुशांत के बहनोई ने उठाये मौत पर सवाल

सुशांत सिंह राजपूत के जीजा सीनियर आईपीएस अफसर ओपी सिंह ने आरोप लगाया है कि इस मौत में कुछ गड़बड़ी का संदेह है। वे घटना की जांच की मांग कर रहे हैं। इससे पहले कल ही सुशांत सिंह के मामा ने पटना में कहा था कि उसने आत्महत्‍या नहीं की है। यह मर्डर है और पुलिस को इसकी जांच करना चाहिए। ओपी सिंह हरियाणा में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक हैं और वहां मुख्यमंत्री कार्यालय में स्पेशल ऑफिसर के रूप में तैनात हैं।